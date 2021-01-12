Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Kazakistan 2020'de 19,5 bin ton uranyum üretti
12.01.2021 - 14:54 | | AA

Kazakistan 2020'de 19,5 bin ton uranyum üretti

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ülkede 2020 yılında 19,5 bin ton uranyum üretildiğini bildirdi.

Kazakistan 2020'de 19,5 bin ton uranyum üretti
ABONE OL

Nogayev, yılın ilk bakanlar kurulu toplantısında, ülkenin son bir yıllık enerji sektörünü değerlendirdi.

Kazakistan’ın 2020 yılında 19,5 bin ton uranyum ürettiğini belirten Nogayev, “Söz konusu yılda, ülkede 22,5 bin ton uranyum üretilmesi planlanmıştı. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime düzenlemeler yaptık.” dedi.

Uranyum üretiminde dünyada birinci ve rezervde ise ikinci sırada yer alan Kazakistan, 2019 yılında 22 bin 742 ton uranyum üretmişti.

Bakan Nogayev, son bir yılda ülkede 85,7 milyon ton petrol üretildiğini, bu miktarın yaklaşık 53 milyon tonunun Tengiz, Kaşagan ve Karaçığanak petrol yataklarından elde edildiğini aktardı.

Kazakistan'ın son bir yılda 68,5 milyon ton petrol ihraç ettiğini ifade eden Nogayev, bu alandaki yıllık planın yüzde 101,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti ve 2020’de 55,2 milyar metreküp doğalgaz, 3,2 milyon ton da sıvılaştırılmış petrol gazı üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik hacminin 3,15 milyar kWh olarak gerçekleştiğini kaydeden Nogayev, 2020'de ülkede yenilenebilir enerji alanında 25 projenin hayata geçirildiğinin de altını çizdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 2021 iş takvimi kayıt yenileme yayımlandı mı?

Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 2021 iş takvimi kayıt yenileme yayımlandı mı?

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Son dakika! Freni boşalan kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika! Freni boşalan kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sıradaki Haber