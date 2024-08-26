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Uzmanpara'Kilit alanlardaki finansal riskler çözüldü'
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'Kilit alanlardaki finansal riskler çözüldü'

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, kilit alanlardaki finansal risklerin düzenli bir şekilde çözüldüğünü söyledi.

26.08.2024 - 11:26 |
'Kilit alanlardaki finansal riskler çözüldü'

Pan, ülkenin devlet yayın kuruluşu Çin Merkez Televizyonu'nda cumartesi günü yayınlanan röportajında Pekin'in ülkenin artan borçlarından kaynaklanan finansal riskleri azaltma çabasında olumlu bir ton yakaladı.

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Finansman araçlarının sayısı ve mevcut borç seviyelerinin düşmeye devam ettiğini ve bu tür kuruluşların vadesi gelen borçlarının çoğunun yenilendiğini, yeniden yapılandırıldığını ve değiştirildiğini söyleyen Pan, finansman maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü de sözlerine ekledi.

Pan, yüksek riskli küçük ve orta ölçekli bankaların mevcut sayısının zirveye kıyasla neredeyse yarı yarıya azaldığını ifade etti.

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