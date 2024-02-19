Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %10,1 oranında artarak 68,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 10,8 oranında artarak 59,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

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TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %18,4 oranında artarak 12,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %7,4 oranında azalarak 20,0 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %23,2 oranında artışla 20,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %15,2 oranında artışla 15,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %7,8 oranında artarak 52,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

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Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %19,3 oranında artarak 34,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %7,5 oranında artarak 93,6 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %29,2 oranında artarak 95,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %3,7 oranında artarak 76,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Aralık sonu itibarıyla 1649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 357 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2023 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %50,3’ü ABD doları, %23,3’ü Euro, %10,0’ı TL ve %16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2023 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,6, Merkez Bankası’nın %20,5, özel sektörün ise %58,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."