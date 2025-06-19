Kısa vadeli dış borç stoku düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisanda aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 168,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 222,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 73,1 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,4 azalarak 29,7 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalarak 13 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,5 artışla 19 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 artışla 20,4 milyar dolara yükselirken, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,8 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi.

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Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 65,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,8 artarak 61,7 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 8 azalarak 3,8 milyar dolara düştü.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 36’sı dolar, yüzde 27’si euro, yüzde 21’i TL ve yüzde 16’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre değişiklik göstermedi. Bankaların kredi yükümlülükleri ise azalırken, diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.