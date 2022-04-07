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KKM hesaplarında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

07.04.2022 - 14:15 |
KKM hesaplarında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 610,4 milyar TL'den 695,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 461,7 milyar TL'den 5 trilyon 490 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 6 trilyon 40,3 milyar TL'den 5 trilyon 965,9 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 797,2 milyar TL'den 802,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 224,1 milyar TL'den 232,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 164,3 milyar TL'den 162,75 milyar TL'ye geldi.

Veriler 1 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

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