Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKKM hesaplarında düşüş sürdü
HaberlerUzmanparaKKM hesaplarında düşüş sürdü

KKM hesaplarında düşüş sürdü

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

01.02.2024 - 14:18 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 503 milyar TL'den 2 trilyon 458,5 milyar TL'ye geriledi.

Haberin Devamı

Aynı haftada krediler 11 trilyon 736 milyar TL'den 11 trilyon 837,5 milyar TL'ye , mevduat 15 trilyon 36 milyar TL'den 15 trilyon 101,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 514 milyar TL'den 1 trilyon 526,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 174 milyar TL'den 1 trilyon 206,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,2 milyar TL'den 194,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 19 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon hafif geriledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREuro Bölgesi'nde enflasyon hafif gerilediHaberi Görüntüle
Yerli girişimleri dünyaya taşıyor

Yerli girişimleri dünyaya taşıyor

Ünlü çift peşlerindeki paparazzilere aldırmadı! Sarmaş dolaş yürüdüler

Ünlü çift peşlerindeki paparazzilere aldırmadı! Sarmaş dolaş yürüdüler