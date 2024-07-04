KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 32,8 milyar TL'den 2 trilyon 14,5 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 627,8 milyar TL'den 13 trilyon 726,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 493,1 milyar TL'den 16 trilyon 447,3 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 703 milyar TL'den 1 trilyon 726,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 435,2 milyar TL'den 1 trilyon 468,2 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 214,9 milyar TL'den 216,1 milyar TL'ye çıktı. Veriler 27 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.