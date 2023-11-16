KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921,7 milyar TL'den 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 10 trilyon 995,4 milyar TL'den 11 trilyon 32,5 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 839,7 milyar TL'den 13 trilyon 960,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,1 milyar TL'den 1 trilyon 462,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 4,4 milyar TL'den 1 trilyon 15,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 172,1 milyar TL'den 173,5 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 9 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.