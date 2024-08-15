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KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

15.08.2024 - 14:17 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 764,3 milyar TL'den 1 trilyon 715 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 14 trilyon 138,5 milyar TL'den 14 trilyon 241,9 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 783,2 milyar TL'den 16 trilyon 962,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 756,7 milyar TL'den 1 trilyon 769 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 536,5 milyar TL'den 1 trilyon 529,9 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 244,3 milyar TL'den 246,9 milyar TL'ye çıktı. Veriler 9 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

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