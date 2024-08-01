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UzmanparaKKM hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor
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KKM hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş devam ediyor.

01.08.2024 - 14:38 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 881,7 milyar TL'den 1 trilyon 832 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 915,5 milyar TL'den 14 trilyon TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 747,0 milyar TL'den 16 trilyon 931,6 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 729,3 milyar TL'den 1 trilyon 745,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 461,9 milyar TL'den 1 trilyon 496,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 238,4 milyar TL'den 241,2 milyar TL'ye çıktı. Veriler 26 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.

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