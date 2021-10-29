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Kocaeli'nin otomotiv ihracatı arttı

Türkiye'nin büyük otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de, yılın ocak-eylül döneminde üretilen 396 bin 967 aracın yüzde 81'i ihraç edildi.

29.10.2021 - 12:05 | | AA
Kocaeli'nin otomotiv ihracatı arttı

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın üç çeyreklik döneminde Kocaeli'de 209 bin 241 kamyonet, 151 bin 499 otomobil, 33 bin 732 minibüs, 1889 küçük kamyon, 383 midibüs ve 223 otobüs olmak üzere 396 bin 967 araç banttan indirildi. Böylece, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam taşıt üretiminin yüzde 43'ünün yapıldığı kentte, günde 1470 araç üretimi gerçekleşti.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 321 bin 97'si ihraç edildi. Kocaeli'nin adet bazındaki otomotiv ihracatı, geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 24 oranında artış gösterdi.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 48 oldu.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan'ın üretiminde yüzde 22 artış

Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 209 bin 5 kamyonet, 33 bin 732 minibüs ve 3 bin 71 otomobili banttan indirdi. Böylece şirketin geçen yılın aynı döneminde 200 bin 634 olan toplam üretimi, yüzde 22'lik artışla 245 bin 808'e yükseldi.

Şirketin bu dönemde yurt dışına sattığı araçların 208 bin 943'ünü, Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modelleri oluşturdu.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, yılın üç çeyreklik döneminde 126 bin 695 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 86'sına denk gelen 109 bin 237'sini yurt dışına gönderdi.

Honda Türkiye, yılın 9 aylık döneminde ürettiği 21 bin 733 otomobilden 2 bin 280'ini ihraç etti, Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 2 bin 731 aracın 637'sini yurt dışına sattı.

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