Koleksiyon Mobilya'dan halka arz kararı

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için SPK’ya başvuruda bulundu. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, hisselerinin halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın, halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzda, sermayenin yüzde 4’lük kısmına denk gelen paylar ortak satışı yoluyla, sermayenin yüzde 28’lik kısmına denk gelen paylar sermaye artırımı kapsamında halka arz edilecek. Koleksiyon Mobilya halka arzdan elde edeceği gelir ile büyüme stratejilerine bağlı olarak yurt içi ve yurt dışı satış kanallarını genişletmek üzere işletme sermayesini artırmanın yanında, üretim tesislerinde kapasite yükseltici makine yatırımı ve teknolojik yatırımlara da kaynak aktaracak. SPK’ya iletilen taslak izahname koleksiyon.com.tr ve OYAK Yatırım’ın oyakyatirim.com.tr adresinde yayımlandı.

KOLEKSİYON MOBİLYA

Koleksiyon, 70'li yıllardan itibaren çizgiyi tasarıma dönüştüren, kalitenin tasarımını yaratan bir marka olarak Türk mobilya sektöründe 550 çalışanıyla varlığını sürdürmekte ve endüstriyi tasarımın hizmetine sunmaktadır. Türkiye’nin yanında, dünyanın önemli sanayi ve tasarım şehirlerinden New York, Chicago, San Francisco, Düsseldorf, Londra, Paris, Moskova, Bakü, Taşkent, Kahire, Dubai, Riyad, Singapur, Hong Kong, Sidney gibi noktalarda bulunan Koleksiyon; çağdaş konutlar, modern iş yerleri yaratmaya devam etmektedir.