'Koronavirüs baskı yaratmaya devam ediyor'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgınının Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde ağır baskı yaratmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Kovid-19 aşılarındaki başarılı gelişmeye rağmen ekonomilerin yeterli insan aşılanana kadar "yüksek bir belirsizlik dönemi" ile karşı karşıya kalmaya devam edecekleri uyarısında bulunan Lagarde, "Bu dönemde ECB, şirketlerin ve ailelerin ihtiyaç duydukları finansmana, finansman şartlarının erkenden sıkılaşacağı endişesi duymadan erişebilmelerini sağlamaya yardım edecek" dedi.