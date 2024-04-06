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Uzmanpara Kredi kartı azami faiz oranı yükseldi
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Kredi kartı azami faiz oranı yükseldi

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66’dan 4,25’e yükseldi.

06.04.2024 - 09:12 | | İHA
Kredi kartı azami faiz oranı yükseldi

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Merkez Bankası tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66’dan 4,25’e yükseldi. Merkez Bankası konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı belirtildi.

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