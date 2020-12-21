Kredi Notu Nedir? Bankalarda Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

1-1900 arasında değişimi söz konusu olan Kredi Notu endekslerinde bulunan bireysel notun; 1’den 1900’e doğru ilerlemesi durumunda temsil edilmekte olan risk seviyesinde azalma olur.

Kredi Notu Nedir?

Finansal geçmişin tamamı ve bankalarla kurulmuş durumda olan ilişkilerin ortak bir kuruluş tarafından (Kredi Kayıt Bürosu) toplanıp analiz edilmesi neticesinde meydana gelen ve kişiye özel olan puana “kredi notu” adı verilir. Elde edilmiş durumda olan kredi notu ise finansal kurumlar tarafından yapılacak olan yeni kredi başvurularının ve diğer finansal taleplerin değerlendirilmesi konusunda en önemli niteliğe sahip ölçüt olarak kullanılması söz konusudur.

1 ile 1900 rakamları arasında değişiklik göstermesi söz konusu olan Kredi Notu endekslerinde mevcut durumda olan bireysel notun; 1’den 1900’e doğru ilerlemesi durumunda temsil edilmekte olan risk seviyesinde azalma söz konusudur.

Bankalarda Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Bankalarda kredi notunu yükseltmek için öncelikli olarak kredi kartlarını kapatarak borçların tamamını ödeyip sonra da beklemek bu anlamda kesinlikle bir çözüm olmayacaktır. Bu durum, banka müşterisinin kredi notunu geçen sürede yükselmez. Kredi notunun yükseltilmesi için banka müşterisinin yeniden borçlanması ve yapmış olduğu bu borcu hiç aksatmadan düzenli bir şekilde ödemesinin gerekliliği söz konusudur.

Banka müşterisi, mevcut durumdaki kredi kartı borçlarını ödedikten sonra düşük limitli de olsa kredi kartı kullanır ve ödemelerini her ay hiç aksatmamak koşuluyla düzenli olarak yaparsa, kredi notu birkaç yıl içerisinde yükselişe geçecektir.

Kredi Notu Düşük Olanlar Nasıl Kredi Çekebilir?

Kredi notu düşük olan kişilerin kredi başvurusunda bulunmadan önce kredi notu değerlendirmesi kapsamında bir nebze esnek tavır takınan bankaları araştırması ve ek teminat olması bakımından bankalara kefil yahut ipotek göstermesi kredi kullanma olasılığını yükseltecek etkenlerin başında gelmektedir.