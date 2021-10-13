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Kremlin'den Avrupa'ya doğal gaz açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında sözleşmeler doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, "Sözleşmelerin ötesinde tedarik yapılamaz." dedi.

13.10.2021 - 14:55 | | AA
Kremlin'den Avrupa'ya doğal gaz açıklaması

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yönelik doğal gaz sevkiyatı ve Avrupa gaz piyasasının durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın Avrupa’ya yönelik doğal gaz sevkiyatını artırdığını savunan Peskov, “Rusya'nın tüm sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Mevcut sözleşmelerdeki tedarik hacimleri azami seviyeye çıkarılmıştır.” diye konuştu.

Gazprom’un sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin üzerinde doğal gaz tedarik edip edemeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Sözleşmelerin ötesinde tedarik yapılamaz. Bedava mı verelim?” dedi.

Rusya’nın, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını artırması için Avrupa’da Rus gazına yönelik talebin artması gerektiğinin altını çizen Peskov, şunları kaydetti:

“Ukrayna’nın, transit sorununu çözmek için Avrupa'daki gaz alıcılarına başvurması gerekiyor. Avrupalı şirketler, artan gaz taleplerini göz önünde bulundurarak Gazprom ile ilave hacimlerde yeni uzun vadeli bir anlaşma yapabilirler. Ukrayna üzerinden sevkiyat için alıcıların olması lazım.”

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