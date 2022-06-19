Kripto para piyasası ağır yara aldı

Kripto para piyasası hafta başından bu yana sert düşüşe yöneldi. Pazartesi günü Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasıyla Bitcoin yalnızca 1 gün içerisinde yüzde 15’ten fazla gerilemişti. Haftanın geri kalanında ise piyasada satışlar derinleşti. Kripto para yatırımcıları ise piyasadaki gidişatı merakla takip ediyor.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA SARKTI

Hafta genelinden bu yana aşağı yönlü trendi bir türlü kıramayan Bitcoin cumartesi günü 20 bin dolar olan kritik seviyenin altına sarktı. Piyasada satıcıların ağırlığını artırmasıyla birlikte lider coin geçtiğimiz gün 17 bin 622 dolara kadar gerileyerek 1.5 yılın dibini gördü. Bitcoin günlük bazda neredeyse yüzde 10 değer kaybetti.

1 HAFTADA YÜZDE 31’İ ERİDİ

Haftaya 26 bin 574 dolardan başlayan Bitcoin yüzde 31’den fazla değer kaybetti. Bitcoin bu fiyat seviyelerinden haftayı kapatırsa piyasada kan kaybı sürebilir. Bitcoin tarihinin en sert haftalık kapanışına hazırlanıyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

Bitcoin’de 20 bin dolar seviyesi hayati önem taşıyordu. Lider coin 2017 yılında sert yükseliş kaydederek 20 bin doların üzerine çıkmış ve ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz gün 20 bin dolar seviyesini aşağı yönlü kıran lider coinde bir sonraki önemli destek seviyesi ise 17 bin 644 dolar olarak öne çıkıyordu. Nitekim Bitcoin, 17 bin 622 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu dakikalarda 18 bin 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin eğer 17 bin 644 dolar seviyesinin altında günlük kapanış gerçekleştirirse piyasada satışlar derinleşebilir. Bitcoin’in gidişatı için 17 bin 644 dolar seviyesi hayati önem taşıyor.

BITCOIN, 10 BİN DOLARA DOĞRU GİDİYOR

Öte yandan Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Bitcoin fiyatının 10 bin dolara düşmesinin kendisini şaşırtmayacağını söylemişti.

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Kripto para dünyasının bazı parçaları patladı ve Bitcoin 10 bin dolara düşebilir. Bitcoin fiyatı 30 bin doları aşağı yönlü kırdığında grafiklere baktım, 20 bin dolara çok çabuk gelinebileceğini gördüm ve bunu yaptı" dedi.

ETHEREUM’DA DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum geçtiğimiz gün bin dolar olan kritik seviyenin altına sarktıktan sonra 881 dolara kadar gerileyerek yatırımcısını tedirgin etti. Ethereum şu dakikalarda 958 dolardan işlem görüyor. Ethereum’da 2 günde değer kaybı yüzde 15’e dayandı.

600 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Kripto para piyasasında görülen düşüşün etkisiyle birlikte kaldıraçlı işlemlerde tasfiye miktarı da büyük seviyelere ulaştı. Son 24 saat içerisinde 600 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem likit olurken, 300 milyon dolar değerinde Bitcoin işlemi tasfiye oldu.

762 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Bitcoin öncülüğünde görülen sert düşüşün etkisiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 762 milyar dolara kadar geriledi. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri bugün itibarıyla 789 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto Para Uzmanı Oytun Es, CNN Türk canlı yayınında kripto paralara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi: Es şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin'in 20 bin doların altına düşmesindeki ana etken Fed’in faiz artış sürecinde gaza basmış olmasıdır. Fed kararını verdi ve 0.75 baz puan faiz artırdı. Sadece Bitcoin ve kripto paralar değil tüm piyasalar etkileniyor. Bitcoin ve kripto paralar hacim olarak altta olduğu için çok sert bir şekilde etkilenebiliyor.

Merkez bankalarının şahin sürece girdiği bir döneme doğru gidiyoruz. Bundan sonra enflasyon yükselmeye devam edecekse ki bence öyle olacak. Bunun sonucu olarak merkez bankaları faiz artırmaya devam edecekse Bitcoin 0’a doğru mu gidecek. Evet çok sert düşüş yaşıyoruz ama ben buna katılmıyorum. Ama şunu da söylemek lazım Bitcoin, 69 bin dolara giderek zirve yaparken bir ilki gerçekleştirdi. Biz de birçok ilke hazırlıklı olmalıyız. Yapılan faiz artışlarının bir bedeli var, faizleri sonsuza kadar artıramayacaklar. Altın gibi gümüş gibi varlıklarda artışla beraber kripto paralarda da yükseliş trendinin olacağını düşünüyorum.

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ NE KADAR DEVAM EDECEK?

Bitcoin korele olması gereken piyasalarla çok korele değil. Borsalarla doğru bir korelasyon içerisinde girmiş. Ben önümüzdeki süreçte Bitcoin’in bunu kırarak altın ile hareket edeceğini düşünüyorum. Kripto paralarda toparlanma şu dönemde başlayacaktır demek güçtür. Bin 120 dolarlardan 170 dolara düşen bir Bitcoin gördük. Aynı Bitcoin, 170 dolardan 20 bin dolara gitti. Aynı Bitcoin, 20 bin dolardan 3200 dolara geriledi. Arkasından 69 bin dolara yükseldi. Geçmişteki düşüşlere baktığımızda şu anki gerileme çok sert diyemeyiz. Ben Bitcoin tarafından enflasyonun giderek yukarı gitmesiyle birlikte toparlanma bekliyorum. Bazı kritik eşiklerin aşılmasıyla küskün yatırımcıların piyasanın içerisine gireceğine eminim.

YATIRIMCILARA NE ÖNERİRSİNİZ?

Sakin kalmalılar, satış yapmadılarsa şu saatten sonra sakin kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Bitcoin ve altcoinler bir gecede zenginleşme aracı değildir. Yatırımların uzun vadeli olması gerekiyor. Uzun vadeli Bitcoin grafiğine baktığımızda yatırımcısını üzmediğini görüyoruz. Kısa vadeli yatırımlarla bu piyasaya girmek risktir. 10 binin üzerinde altcoin var bunların yüzde 95’ten fazlası çöp. Ayağı yere basan Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklara yönelmekte fayda var diye düşünüyorum.