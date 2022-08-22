Kripto para piyasasında Mt. Gox kabusu

Geçtiğimiz haftalarda 25 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıkan Bitcoin bu seviyeyi gördükten sonra yeniden düşüş eğilimine yöneldi. 14 Ağustos tarihinde 25 bin 200 doların üzerine çıkara 2 ayın zirvesini gören Bitcoin, 5 günlük zaman dilimi içerisinde yüzde 16’dan fazla değer kaybı yaşadı.

Bitcoin cuma günü yüzde 10’dan fazla düşerek 20 bin 783 dolara kadar gerilemişti. Hafta sonu hafif yükseliş kaydeden Bitcoin bugün itibarıyla yeniden yönünü aşağı çevirdi. Lider coin bugün 20 bin 890 dolara kadar geriledi.

TARİHİN EN BÜYÜK SOYGUNU PİYASAYI SALLADI

Kripto para piyasalarının ilk önemli borsalarından Mt. Gox, 2010 yılında kurulduktan sonra 2014’te tarihi bir hack olayıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu saldırı sonrasında 850 bin Bitcoin çalındı ve borsa iflas bayrağını çekti.

Binlerce mağdurun olduğu borsada hack skandalı sebebiyle birçok mahkeme görüldü ve mahkeme süreçlerinden birinde Mt. Gox borsasında unutulmuş soğuk cüzdanda 200 bin adet Bitcoin olduğu tespit edildi.

137 BİN BITCOIN MAĞDURLARA DAĞITILACAK

Mahkeme sürecinde 137 bin Bitcoin’in mağdurlara dağıtılması kararlaştırılırken, piyasaya Bitcoin’lerin dahil edilecek olması sert satışları beraberinde getirdi.

2.8 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ PİYASAYI ALTÜST ETTİ

Bitcoin’in bugün 21 bin dolar seviyesi civarında hareket ettiği düşünüldüğünde 2.8 milyar dolarlık Bitcoin’in piyasaya enjekte edilebileceğine yönelik beklentiler fiyatların hızlı düşmesine yol açtı.

Bitcoin’lerin tek seferde değil, kademeli olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

ETHEREUM’DA DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum’un fiyatı bugün yüzde 5.5 oranında düşüşle bin 529 dolara kadar geriledi. Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde piyasanın genelinde sert düşüşler görülüyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri yeniden 1 trilyon dolar seviyesinin altına sarktı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.