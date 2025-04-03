Kripto para piyasasında 'Trump' etkisi

Derlenen bilgilere göre ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı geniş kapsamlı yeni gümrük tarifeleri, kripto para piyasasında da sert fiyat hareketlerine neden oldu.

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Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ABD, çok sayıda ülkeden ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10 ila yüzde 50 arasında artırdı.

ABD'nin en büyük ticari ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20, Çin'e yüzde 34 ve Japonya'ya yüzde 24 gümrük vergisi getirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, vergi artışı getirilen ülkelerin tarife artışına gitmemesi uyarısında bulunurken, AB ve Çin misilleme yapacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle Avrupa ve Asya borsaları güne satıcılı başladı, ABD vadeli piyasalarında da kayıplar yüzde 3'ü aştı.

Kripto para piyasasında da satış görüldü. Buna göre, 88 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, vergilerin duyurulmasıyla 82 bin dolara kadar geriledi. Birçok altcoin projesi de yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

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Kripto para piyasasının toplam değeri de 2,8 trilyon dolardan 2,6 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

"KRİPTO PARA BİRİMLERİ, FED'İN GENİŞLEMESİNİ BEKLİYORDU"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner de artan gümrük tarifelerinin şirketlerin kar marjını baskılayacağı beklentisinin hisse senedi piyasasında negatif etki yarattığını söyledi.

Güvenli liman arayışının spot altını pozitif etkilediğine dikkati çeken Tufaner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kripto para piyasası bazı dönemlerde hisse senetleriyle, bazı dönemlerde ise altın gibi güvenli varlıklarla korelasyon gösterebiliyor. Son dönemde kripto paralar özellikle teknoloji hisseleriyle korelasyon içerisindeydi. Ancak makroekonomik olaylar bu ilişkinin yönünü değiştirebiliyor. Küresel yatırımcıların kripto paraları değer saklama aracı olarak görmesi, bu varlıkların geleneksel piyasalardan ayrı hareket etmesine yol açabilir."

Tufaner, politik kararların, şimdiye kadar bu piyasanın güvenli liman algısına ulaşamadığını gösterdiğini ve kripto paraların yatırımcıların yaklaşımına bağlı olarak "riskli varlık" veya "güvenli liman" olabileceğini belirtti.

ABD'nin yeni tarifelerinin enflasyon beklentileri ve Fed faiz kararında da belirleyici olabileceğini ifade eden Tufaner, şunları kaydetti:

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"Kripto para birimleri de bir süredir diğer varlıklar gibi Fed'in artık parasal genişleme döngüsüne girmesini bekliyordu. Ancak tarifelerle birlikte enflasyon düşmezse, Fed'in faiz indirim sıklığı azalabilir, bu da kripto para birimleri için olumsuz bir senaryo ortaya koyabilir."