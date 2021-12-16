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Kripto paralar Fed kararıyla toparlandı

Kripto para piyasası geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısının ardından verilen mesajlarla birlikte toparlanma kaydetti. Fed’in karar metninde enflasyonun geçici olduğu maddesi kaldırılırken, fiyatlar genel düzeyindeki artıştan korunmak isteyen yatırımcılar kripto paralara yöneldi. İşte detaylar…

16.12.2021 - 09:49 | | UZMANPARA
Kripto paralar Fed kararıyla toparlandı

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin kasım ayında gerçekleştirdiği tarihi zirve seviyenin yüzde 30 altına gerilerken, aralık ayında yatay seyirde hareket ediyor.

Genel olarak düzeltme hareketlerine sahne olan aralık ayında piyasanın genelinde kararsız seyir hakimiyetini sürdürüyor.

VARLIK ALIMLARINDA AZALTIM HIZLANDI

Öte yandan para ve emtia piyasaları geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Fed toplantısından çıkan karara kilitlendi. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 0-0.25 aralığında sabit tutarken, ocak ayında varlık alımlarını aylık bazda 30 milyar dolar azaltacağını açıkladı.

ENFLASYON GEÇİCİ OLMAKTAN ÇIKTI

Fed, bundan önceki toplantılarda karar metninde yer alan enflasyonun geçici olduğu maddesini kaldırdı. ABD’de enflasyon son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, bu durum ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırıyor.

6 FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜSÜ

ABD’de enflasyon halen yüksek seyrini korurken Fed, 2022 ile 2023 yılları arasında 6 faiz artırımı yapacağını öngördü. Piyasalara şahin mesajların verilmesinin ardından geçtiğimiz gün altın ve kripto paralarda toparlanma görüldü.

KRİPTO PARALAR GEÇTİĞİMİZ GÜN TOPARLANDI

Fed toplantısının ardından verilen mesajlardan sonra kripto para piyasası geçtiğimiz gün toparlanma kaydetti. Bitcoin 49 bin 500 dolara kadar yükselirken, altcoinlerin lideri Ethereum 4 bin 92 dolara çıktı.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Bugün ise genel olarak yatay seyrin hakim olduğu kripto para piyasasında Bitcoin 48 bin 800 doların üzerinde işlem görürken, Ethereum, 4 bin dolar civarında hareket ediyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 2.24 trilyon dolar seviyesinden işlem görüyor.

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