'Kripto paralara düzenleme getirilmeli'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde kripto paraların "değersiz" olduklarını öne sürdü ve insanları kripto paralarda spekülatif hareketlerde bulunmaktan uzaklaştıracak düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini söyledi.
23.05.2022 - 09:48 |
Riskleri anlamayan, her şeylerini kaybedecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayacak insanlar için endişe ettiğini belirten Lagarde, "Bu nedenle kripto paralara düzenleme getirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
Kripto paraların değeri konusunda kuşkulu olduğunu da ifade eden Lagarde, ECB'nin dijital euro projesinin ise gelecek 4 yılda gerçekleşebileceğini vurguladı.
Lagarde, "Benim değerlendirmeme göre kripto paralar değersiz. Güvenlik çıpası olarak hareket edecek bir varlığa dayanmıyor" diye konuştu.