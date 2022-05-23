'Kripto paralara düzenleme getirilmeli'

Riskleri anlamayan, her şeylerini kaybedecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayacak insanlar için endişe ettiğini belirten Lagarde, "Bu nedenle kripto paralara düzenleme getirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kripto paraların değeri konusunda kuşkulu olduğunu da ifade eden Lagarde, ECB'nin dijital euro projesinin ise gelecek 4 yılda gerçekleşebileceğini vurguladı.

Lagarde, "Benim değerlendirmeme göre kripto paralar değersiz. Güvenlik çıpası olarak hareket edecek bir varlığa dayanmıyor" diye konuştu.