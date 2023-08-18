Kripto paralarda ‘FUD’ rüzgarı! 176 bin kişinin 1 milyar doları buhar oldu

Son 3 gün içerisinde gösterdiği düşüş ile yatırımcıları panik havasına sürükleyen kripto paralarda adeta ‘FUD’ rüzgarı esiyor.

Kripto para piyasasında çok sık tabir edilen ‘FUD’ terimi korku, şüphe ve belirsizlik anlamına gelirken, piyasada son günlerde yoğun olarak paylaşılan olumsuz haberlerin etkisiyle birlikte dijital varlıklarda son ayların en keskin düşüşü gerçekleşiyor. FUD genel olarak bir konu hakkında korku ve şüphe oluşturan haberler ve durumlar anlamına geliyor.

BITCOIN’DE KAYIP YÜZDE 12’Yİ AŞTI

Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin dün 28 bin dolar seviyelerinde hareket ederken, 25 bin 166 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin’de günlük değer kaybı yüzde 12’yi aşarken, bu son 9 ayın en sert günlük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı ise 1550 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum’da günlük değer kaybı yüzde 14’ün üzerine çıktı.

PİYASADAN 1 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Dünkü sert düşüşün en önemli sebeplerinden birisi ise piyasadaki kaldıraçlı işlemlerin tasfiye olması olarak öne çıktı. Son 24 saatte kaldıraçlı işlemlerde toplamda 1 milyar dolar buhar oldu. Coinglass verilerine göre piyasada 835 milyon dolarlık long işlemi, 204 milyon dolarlık short işlemi tasfiye oldu. Toplamda 176 bin 609 yatırımcının parası eridi.

Peki kripto paralardaki sert düşüşün sebebi ne? Kripto paralarda korku iklimi sürer mi? Bitcoin için yıl sonu tahminler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, Uzmanpara’ya açıkladı. Yavuz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞÜN BİRÇOK NEDENİ VAR’

“Kripto para piyasası oldukça güçlü başladığı 2023 yılı başından itibaren üç ay gibi kısa bir sürede %100’e yakın primlenerek yılın en çok kazandıran yatırım aracı olmayı başarmıştı. Daha sonra bir miktar soluklanan ve kar satışlarıyla karşılaşan kripto para piyasası dünyanın en büyük fon yönetim şirketleri BlackRock ve Fidelity’nin spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması sonrası ralliyi sürdürdü.

Bitcoin haziran ayı itibariyle 32.000 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak son iki aydır hem hacimler düştü hem de Bitcoin’de ciddi geri çekilmeler görüldü. Bunun ise birçok sebebi bulunuyor.

-Öncelikle kripto para piyasasının son dönemde makro verilerden ziyade kendi içsel gelişmelerinden daha çok etkilendiğini belirtmek gerekir. Bu noktada yılbaşından bu yana arkadan esen rüzgar son dönemde karşıdan esmeye başladı. Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan (SEC) son dönemdeki durgunluğun en büyük sebebi konumunda. SEC, BlackRock ve Fidelity gibi iki büyük fon yönetim şirketinin ETF başvurusunu önce bekletti ardından ise 2024 yılına erteledi.

-SEC, en büyük 2 kripto para şirketleri olan Binance ve Coinbase’e müşteri fonlarını yanlış şekilde kullanmak ve menkul kıymet kurallarını çiğnemek suçundan geçtiğimiz ay dava açtı. Karar sonrası kripto paralar sert geri çekildi.

-ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırım döngüsünü devam ettiriyor ve faizleri son 40 yılın en yüksek yeni seviyelerine çıkarmaya devam ediyor. Faiz artırım kararlarının gecikmeli etkisini piyasa son günlerde derinden hissediyor. Ek olarak Fed özellikle pandemi döneminde 9 trilyon dolara kadar çıkardığı bilançosunu küçültmeye devam ediyor. Son aylarda piyasadan yaklaşık 250-300 milyar dolar kadar para çeken Fed, kripto para piyasalarında dolaşan toplam paranın azalmasına ve yeni satışların gelmesine sebep oluyor.

-Piyasada balina dediğimiz büyük oyuncular özellikle haziran ayından bu yana kısa (short) pozisyonlarını artırdı. Bu sebepten de alım yönlü emirlerdeki yetersizlik piyasa genel düzeyinde düşüşe işaret ediyor. Nitekim market maker olarak ifade ettiğimiz piyasa yapıcıların Bitcoin piyasasındaki durgunluktan dolayı orta ölçekli (mid-cap) projelerden ağustos başı itibarıyla çıkış yaptıklarını gözlemliyoruz.

PİYASADA OLUŞAN ‘FUD’ RÜZGARININ SEBEBİ NE, KORKU İKLİMİ DEVAM EDER Mİ?

Kripto para piyasası dünyadaki hemen her piyasadan daha volatil ve dalgalı olması özelliğiyle gelişmelerin en hızlı fiyatlandığı piyasaların başında gelmektedir. Olumlu ve olumsuz haberler hızlı bir şekilde fiyatlara yansır ve genel görünüm çok hızlı bir şekilde yön değiştirmektedir. Son dönemde de daha önce belirttiğimiz gibi olumsuz gelişmelerin nispeten daha fazla yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Nitekim başta SEC kaynaklı gelişmeler, devam eden davalar, ETF onaylarının gelmemesi, küresel finansal görünümün bozulması, en büyük borsaların yaşadığı birtakım sıkıntılar, market maker olarak ifade edilen piyasa yapıcıların piyasadan orta ölçekli altcoinler başta olmak üzere piyasadan çıkış haberlerinin yayılması gibi başlıklar olumsuz havanın yayılmasına katkı sağladı.

Böylece alım yönlü emirler satış yönlü emirlerin gerisinde kaldı. Son dönemde piyasanın genel işleyişi bu şekilde olurken gece geç saatlerde Evergrande şirketinin ABD’de iflas başvurusunda bulunması da dün satışların derinleşmesine ve korkunun iyice tabana yayılmasına katkı sağladı. ABD piyasalarında da görünümün bozulmaya başlaması ve geleceğe dönük beklentilerin şu sıralar olumsuz fiyatlanması korku ikliminin kısa vadede sürebileceğine işaret ediyor.

KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLARA KRİTİK UYARI!

Uzun süredir yatay negatif hareketlilik gösteren Bitcoin’le birlikte birçok altcoinde aynı hareketliliği gösterirken, tarihi düşük hacimsiz günler geçiren spot piyasada yatırımcılar kaldıraçlı işlemlere yöneldi. Bu süreçte Fed tutanaklarında daha fazla sıkılaşma sinyali verilmesiyle Bitcoin önderliğinde gelen düşüşte birçok yatırımcı zarar gördü.

Kaldıraçlı işlemler, kısa vadede hızlı kazançlar elde etme potansiyeli sunarken aynı zamanda büyük riskleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, kaldıraçlı işlemlere başlamadan önce detaylı araştırma yapmak ve riskleri anlamak gereklidir.

Kaldıraçlı işlem yapanlara önerim, riskleri iyi değerlendirmeleri ve yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarı yatırmalarıdır. Risk yönetimi yaparak piyasa koşullarını izlemek ve hızlı duygusal tepkilerden kaçınmak da kritik öneme sahiptir. Stop-loss emirlerini kullanarak kayıpları minimize etmek de önemli bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın ki kaldıraçlı işlem yaparken kaybedebileceğiniz parayı riske atmaktasınız.

BITCOIN’DE DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI, YIL SONU TAHMİNLERİ NELER?

Bitcoin'deki büyük düşüşlerin bir alım fırsatı olup olmadığı yatırım vadenize ve risk iştahınıza bağlıdır. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız Bitcoin’in gerçek değerinde bir indirim anlamına gelebileceğinden, son düşüşü bir satın alma fırsatı olarak görebilirsiniz. Ancak kısa vadeli bir yatırımcıysanız, piyasa düşmeye devam edebileceğinden daha temkinli olabilirsiniz. Büyük düşüşler genellikle piyasada dalgalanma ve belirsizlik yaratabilir. Büyük düşüşlerde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta ise risk ve kazanç dengesini iyi değerlendirmek ve ne kadar kaybetmeye hazır olduğunuzu göz önünde bulundurmalısınız.

Düşüşlerde alım yapmak istiyorsanız düşüşün nedenini bilmeniz ve trendleri takip etmeniz oldukça önemli. Temel ve teknik analiz ile trendler hakkında bilgi edinebilir ve destek-direnç noktalarını belirleyerek işlem açmanız çok daha isabetli yatırımları beraberinde getirebilir. Son olarak, sadece Bitcoin'e odaklanmak yerine portföyünüzde farklı kripto paralar ve varlıklar bulundurmakta riski dağıtmak için önemli bir adım olabilir.

38 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ!

Kripto piyasası diğer piyasalar ile karşılaştırıldığında oldukça volatil yapısıyla dikkat çekiyor. Yıl sonu tahminlerinde uzmanlar arasında bir fikir birliği olmamakla birlikte JP Morgan Chase, Bitcoin'in 2023 yılı sonuna kadar 38.000 dolara ulaşabileceğini öngörürken Standard Chartered, Bitcoin'in 5.000 dolara düşebileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasasının çok değişken olduğunu ve gelecekte ne olacağını kesin olarak tahmin etmenin zor olduğunu unutmamakla birlikte piyasada olumlu bir yıl sonu tahmini olarak SEC davalarının kripto sektörü lehine sonuçlanması, ETF başvurularından pozitif haber akışları ve Fed faizlerinin sabit bırakılması halinde 30.000 dolar-35.000 dolar seviyeleri ile 2024 yılı karşılanabilir.”