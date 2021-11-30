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'Kripto paralardaki büyümeye dikkat etmeliyiz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, kripto para piyasasındaki oynaklığın şu ana kadar finansal istikrara bir etki yapmadığını, ancak kripto para piyasasındaki yüksek büyüme oranına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

30.11.2021 - 09:24 |
'Kripto paralardaki büyümeye dikkat etmeliyiz'

Guindos, "Kripto varlık dünyasında daha sert şekilde düzenleme zamanı geldi mi?" şeklindeki soruya. "Kişisel görüşüm bu piyasanın hızlı şekilde büyümeye devam edeceği yönünde. Şu ana kadar bu piyasadaki oynaklığın finansal istikrara bir etkisi görülmedi. Ancak bu büyüme oranı dikkat göstermemiz gereken bir konu. Özellikle terörizmin finansmanı ve vergi kaçakçılığı açısından" yanıtını verdi.

Guindos bunun yarı sıra, kripto para piyasası ile ilişkili 2 riske yeterli dikkatin gösterilmediğini de savundu. Bu risklerden ilginin kaldıraç kullanarak, borçlanılarak kripto varlık satın alınması olduğunu belirten Guindos, "bu kadar hızlı büyüyen bir piyasanın kaldıraç kullanımı ile bir araya gelmesi finansal sistemin geri kalanı ile daha yoğun ve sistemsel bağlantılar oluşturur" dedi

ECB Başkan Yardımcısı, kredi kullandıran büyük teknoloji şirketlerinin bankalar gibi düzenlenmesi gerektiğinin temel prensipleri olduğunu da belirtirken, bu şirketlerin kendisini kripto dünyasına göre daha az endişelendirdiklerini de vurguladı.

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