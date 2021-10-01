'Kripto paraları yasaklama niyetimiz yok'

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, kripto para taraftarlığı ile bilinen Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Budd'ın temmuz ayında yaptığı ve ABD Merkez Bankası dijital parasının özel sektör kripto paralarına ve stabilkoinlerde ihtiyacı azaltacağı söylerine açıklık getirmesi talebine yanıt verdi.

Budd'ın, kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı sorusuna, "Hayır, onları yasaklama niyetim yok" yanıtını veren Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Stabilkoinler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur" dedi.