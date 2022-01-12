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Kritik veri sonrası altında son durum

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. İşte kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum…

12.01.2022 - 09:14 | | UZMANPARA
Kritik veri sonrası altında son durum

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyona yönelik açıklamaları ons altın fiyatını yükseltti.

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Powell konuşmasında, "Fed enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır" dedi. Ayrıca Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Öte yandan bugün saat 16.30’da altın yatırımcıları tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yıllık bazda yüzde 7, aylık bazda ise yüzde 0.5 oranında arttı. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici fiyatlarının aralıkta yıllık olarak yüzde 7, aylık olarak ise yüzde 0.4 oranında artması öngörülüyordu. Bu gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gelirken, aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artış kaydetmişti.

KRİTİK VERİ SONRASI ONS ALTINDA SON DURUM

Güne 1820 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yükselişe geçti. Ons altın şu dakikalarda 1822 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1814 dolar, en yüksek ise 1825 dolar seviyeleri görüldü.

Ayrıca Fed’in sıkı para politikasına yönelik açıklamaları son zamanlarda ons altın üzerinde baskı yaratmazken, analistler piyasanın faiz artışını şimdiden fiyatladığını ifade ediyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Yurt içi piyasada ise gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününden bu yana düşük hacim ve primli seyirle hareket ediyor.

Geçtiğimiz güne 795 liradan başlayan gram altın, 805 liraya kadar yükseldi ve 800 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 800 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 805 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 801 lira, en yüksek ise 809 lira seviyeleri görüldü.

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