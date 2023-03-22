'Küçük bankalar daha sıkı denetime hazırlanmalı'
Goldman Sachs Group Başkanı John Waldron küçük bankaların daha sıkı düzenleme, denetim için hazırlanmaları gerektiğini belirtirken, bazı küçük bankaların daha fazla sermayeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
22.03.2023 - 09:20 |
Handelsblatt gazetesine konuşan Waldron, "ABD'de küçük finansal kuruluşların özellikle daha sıkı düzenlemelere, denetimlere hazır olmaları gerekli" ifadelerini kullandı.
ABD bankacılık sisteminde bugün yaşanmakta olanların 15 yıl öncesindeki finansal krizden farklı olduğunu ifade eden Waldron, "En önemli konu müşterilerin küçük ve bölgesel bankalarda mevduatların güvencede olduğuna güvenmeleri" dedi.
Waldron en azından kısa vadedi piyasa oynaklığının yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiğini de vurguladı.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz