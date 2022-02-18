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Kur korumalı mevduat sistemine düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

18.02.2022 - 07:40 | | DHA
Kur korumalı mevduat sistemine düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğ'de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedarı olduğu şirketler üzerinden ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

Değişikliğin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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