Küresel bakır piyasasında arz fazlası bekleniyor

Küresel bakır piyasasında bu yıl 325 bin ton açık ortaya çıkacağını tahmin eden ICSG, 2023 yılında ise 155 bin ton arz fazlası görülmesini beklediğini bildirdi.

2022 yılında küresel bakır madeni üretiminin 21 milyon 897 bin ton, rafine bakır üretiminin 25 milyon 495 bin ton olması beklenirken, tüketimin 25 milyon 823 bin ton olacağı tahmin edildi.

2023 yılında ise rafine bakır üretiminin 26 milyon 344 bin tona, tüketimin de 26 milyon 189 bin tona çıkacağı öngörüldü.