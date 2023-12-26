Küresel bankalar on binlerce kişiyi işten çıkardı

Financial Times'ın haberine göre yatırım bankaları, anlaşma yapma ve halka açılmaların azalması nedeniyle üst üste ikinci yıl gelirlerin düşmesinden muzdarip oldu ve Wall Street'i personel sayısını azaltarak kar marjlarını korumaya çalışmak zorunda bıraktı.

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Başka bir yerde Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması, birleşik bankada en az 13.000 daha az rolle sonuçlandı ve önümüzdeki yıl daha büyük işten çıkarma turları bekleniyor.

"Çoğu bankada istikrar yok, yatırım yok, büyüme yok ve muhtemelen daha fazla işten çıkarma olacak" ifadelerini kullanan Silvermine Partners'ın sahibi Lee Thacker, "Şu anda patronlara gönderilen çok güzel hediyeler var" dedi.

Financial Times'ın hesaplamalarına göre dünyanın en büyük yirmi bankası 2023 yılında en az 61.905 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam 2007-08 küresel mali krizi sırasında aynı kredi kuruluşları tarafından işten çıkarılan 140.000'den fazla kişiyle karşılaştırılıyor.

Citigroup 5.000, Morgan Stanley 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 ve JP Morgan Chase 1.000 kişiyi işten çıkardı. Wall Street'in büyük bankaları 2023 yılında toplamda en az 30.000 personel çıkardı.