'Küresel büyüme büyük ölçüde kötüleşti'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ABD gümrük tarifelerinin bir sonucu olarak küresel ekonomik büyümenin büyük ölçüde kötüleştiğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'ni desteklemek için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

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Nagel, “Küresel büyüme beklentileri büyük ölçüde kötüleşti. Avrupa'da para politikası üzerine düşeni yapacaktır. Bu yıl enflasyon hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. ECB Yönetim Konseyi'nin önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında, elimizdeki veri ve bilgilere dayanarak sorumlu kararlar alacağız” dedi.