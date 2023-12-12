'Küresel büyüme yüzde 7'ye kadar düşebilir'

Gita Gopinath küresel ekonomide parçalanmanın GSYH'de yüzde 7'ye kadar varan düşüşe neden olabileceğini belirtti.

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IMF'in iki numaralı yetkilisi olan Gopinath, küresel ekonomide parçalanma ve altında yatan ikili ticarette açık değişimler, Ukrayna savaşı ve ABD ile Çin arasındaki gerginlik göz önüne alındığında "yeni soğuk savaşın" tetiklenebileceği konusunda uyardı.

Gopinath, bu nedenlerin dünya ekonomisini iki blok haline getirmesi durumunda kayıpların küresel GSYH'nin yüzde 2,5-7'sine ulaşabileceğini söyledi.

Yetkili, "Küreselleşmeden geniş tabanlı bir geri çekilme belirtisi olmasa da, jeoekonomik parçalanma giderek daha fazla gerçek olduğu için hata çizgileri ortaya çıkmaktadır. Parçalanma derinleşirse kendimizi yeni bir "soğuk savaşta" bulabiliriz" dedi.