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'Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak'

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından perşembe günü yayınlanan rapora göre küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 4 oranında büyümesi öngörülüyor.

14.01.2022 - 07:10 |
'Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak'

Amerikanın Sesi Radyosu'nun haberine göre bu oran, geçtiğimiz yılki büyüme oranı olan yüzde 5,5'in altında. Raporda yeni dalga Covid-19 enfeksiyonları, iş piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirindeki baskılar ve artan enflasyon nedeniyle 2023 yılındaki küresel ekonomik büyüme oranının da yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor.

"Dünya Ekonomik Durum ve Beklentiler 2022" başlıklı rapor, 2020 yılında yüzde 3,4 oranındaki daralmadan sonra 2021 yılındaki büyüme ivmesinin yıl sonuna doğru ağırlaşmaya başladığını kaydediyor. 2021 sonunda büyüme ivmesindeki yavaşlamanın Çin, Avrupa Birliği ve ABD gibi büyük ekonomileri de kapsadığı, bu yavaşlamada koronavirüs yardım paketlerinin süresinin dolması ve tedarik zincirindeki aksaklıkların rol oynadığı belirtiliyor.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin hazırladığı raporda halen devam eden pandemiye ek olarak "gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde ve gelişmekte olan bazı büyük ülkelerde yükselen enflasyonun oluşturduğu baskılar, ekonomik toparlanmayı engelleyecek ilave riskler oluşturuyor" ifadesi yer alıyor.

Raporda, "Küresel temel enflasyon 2021'de yüzde 5,2'ye yükseldi. Bu oran, son 10 yıllık oranın iki puandan fazla üzerinde" yazılı.

Rapor ayrıca koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmaya başlayan uzun vadeli sonuçlarından birinin ülkelerin kendi içinde ve ülkeler arasında eşitsizlik uçurumunun genişlemesi olduğu uyarısında bulunuyor.

Rapor, "Gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda kişi başına düşen gayrisafi milli gelirin tamamen geri kazanılması mümkün olmayacak. Bu ülkelerin kazanımlarıyla pandeminin yaşanmamış olması durumunda elde etmiş olacakları kazanımlar arasındaki fark, 2023 yılının ilerleyen aylarına kadar sürecek. Buna karşın gelişmiş ekonomilerde kişi başına düşen gayri safi milli gelirin 2023 yılına kadar pandemi öncesi beklentiler seviyesinde iyileşme göstereceği öngörülüyor" ifadelerini içeriyor.

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