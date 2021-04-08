Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKüresel ekonomiyle ilgili önemli uyarı
HaberlerUzmanpara Haberleri Küresel ekonomiyle ilgili önemli uyarı
ABONE OL

Küresel ekonomiyle ilgili önemli uyarı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini belirterek, büyük ekonomileri güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırdı.

08.04.2021 - 16:46 | | AA
Küresel ekonomiyle ilgili önemli uyarı

Yellen, Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) yönelik açıklamasında, büyük ekonomilerden gelen önemli mali ve parasal desteklerin etkisiyle küresel ekonomik görünümün bir yıl öncesine göre önemli ölçüde iyileştiğine işaret etti.

Yüksek belirsizlik ve ekonomide "kalıcı yara" riski olduğunu vurgulayan Yellen, "Büyük ekonomileri sadece desteği çok erken çekmekten kaçınmaya değil, aynı zamanda güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, sınırlı politika seçenekleri ve uzun süredir devam eden yapısal zorluklarla gelişmekte olan birçok ülkenin krizde ekonomilerini destekleyemediğini belirterek, önemli bir adım atılmaması halinde küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın ihtiyaç duyulan acil durum desteğini sağladığını aktaran Yellen, bu kuruluşların üyelerinin politika çabalarını finanse etmek ve desteklemek için yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yellen, ABD'nin, G20'nin borç servisini askıya alma girişiminin yanı sıra IMF ve Dünya Bankası'nın imtiyazlı kredilerinin artırılması ile özel çekme hakkı (SDR) tahsisini desteklediğini kaydetti.

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya da kararlı olduğunu vurgulayan Yellen, "Ayrıca, büyük ekonomilerin yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmeleri için gelişmekte olan ülkeleri desteklemesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım

ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Sıradaki Haber
SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Ramazan tedbirleri var

Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Ramazan tedbirleri var

Sıradaki Haber
'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

Sıradaki Haber