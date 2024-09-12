Küresel elektrikli araç satışları arttı

Yayınlanan rapora göre, Avrupa'da tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlar %33'lük düşüşle Ocak 2023'ten bu yana en zayıf ayını yaşadı.

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Rho Motion, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılki satışların geçen yıla göre üçte bir oranında artarak 10,5 milyon araca yükselmesini beklerken, Avrupa'daki satışların geçen yılki 3,1 milyon adetle aynı seviyede olduğunu düşünüyor.

Veri yöneticisi Charles Lester, elektrikli otomobillere olan talebin birkaç yıl boyunca önemli ölçüde arttıktan sonra son aylarda, tüketicilerin daha uygun fiyatlı modelleri beklemesi veya hibrit alternatifleri tercih etmesi nedeniyle soğuduğunu ve birçok otomobil üreticisinin elektrifikasyon planlarını küçültmesine yol açtığını söyledi.

Tamamen elektrikli veya plug-in hibrit dünya çapında 1.47 milyon satıldı. Rho Motion verilerine göre, Çin'deki satışlar Ağustos ayında %42 artarak bir milyonun üzerinde rekor bir seviyeye ulaşırken, ABD ve Kanada'da satışlar %8 artarak 0,16 milyon adede ulaştı.