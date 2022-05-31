Küresel girişim sermayesi yatırımları azaldı

Araştırma şirketi Preqin tarafından derlenen verilere göre Çin'e girişim sermayesi yatırımları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalarak 24,7 milyar dolar oldu.

Çin'e yatırımlardaki azalış ABD'ye yatırımlardaki düşüşün 2 katı, küresel yatırımlardaki gerilemenin neredeyse 4 katı seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde küresel girişim sermayesi yatırımları yüzde 11,7 düşüşle 184,1 milyar dolar, ABD'ye yatırımlar yüzde 22,9 azalarak 81,7 milyar dolar oldu. İngiltere'ye yatırımlar yüzde 17,3 düşüşle 5,9 milyar dolar seviyesine geriledi.

Hindistan'a yatırımlar yüzde 58,9 artışla 12,5 milyar dolara, Fransa'ya yatırımlar yüzde 90,6 yükselerek 5,9 milyar dolara ulaşırken, dünyanın geri kalanına yatırımlar da yüzde 36,7 artışla 49,8 milyar dolara çıktı.