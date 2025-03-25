Küresel ham çelik üretimi düştü

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın ikinci ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 gerileyerek 144,7 milyon tona indi.

Haberin Devamı

Şubatta dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 3,3 azalışla 78,9 milyon tona gerilemesi dikkati çekti. Japonya'nın üretimi de yüzde 8,5 düşerek 6,4 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretiminin şubat ayında ABD’de yüzde 7 azalışla 6 milyon tona ve Almanya'da ise yüzde 13,5 azalışla 2,7 milyon tona gerilediği hesaplandı.

Şubatta ham çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 1,6 düşerek 2,7 milyon tona, Rusya'da da yüzde 3,4 düşerek 5,8 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,3 artarak 21,8 milyon tona çıkarken, İran'ın üretimi ise yüzde 24,1 azalışla 1,7 milyona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 2,9 milyon tona indi.