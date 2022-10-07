'Küresel hisse senetleri yüzde 18 yükselebilir'

Citigroup küresel hisse senedi piyasalarında bu yıl yaşanan satışların yatırımcılar için hisse senetlerini daha cazip hale getireceğini bildirdi.

Banka, küresel ekonomide bir yavaşlama yaşanması yönünde ciddi riskler olsa da 2023 yıl sonuna kadar global hisse senetlerinde yüzde 18 yükseliş potansiyeli gördüklerini vurguladı.

Citigroup stratejistleri yaptıkları değerlendirmede gelişmekte olan piyasaları da içeren MSCI AC Dünya Endeksi'nin 30 Eylül'de görülen 679 puandan 2023 yıl sonuna kadar 780 puana toparlanacağını öngördü.

ABD hisse senetleri için "ağırlığını artır" tavsiyesini devam ettiren Citigroup stratejistleri, güçlü ABD dolarının bu hisse senetlerinin göreceli performansını artırmaya devam edeceğini savundu.

Gelişmekte olan piyasalar için ise "nötr" tavsiyesini sürdüren Citigroup, İngiliz hisse senetleri için "ağırlığını artır" tavsiyesini tekrarladı.

Citigroup ayrıca küresel bilgi teknolojileri sektörü için "ağırlığını artır" tavsiyesi verdi.