Küresel mal ticareti yavaşlıyor

DTÖ'nün Mal Ticaret Barometresi, ağustos ayında 110,4 puana kadar yükselişin ardından eylülde 99,5 puana geriledi.

Otomotiv ürünleri ve elektronik bileşen endeksleri en hızlı düşüşü gösteren kalemler olurken, sadece hava yolu kargo taşımacılığı endeksi güçlü bir şekilde trendin üzerine çıktı.

Küresel ticaretin gerçek zamanlı ölçümü olarak değerlendirilen Mal Ticaret Barometresi, Temmuz 2016'dan bu yana yayınlanıyor.