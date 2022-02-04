Küresel petrol piyasasında arz fazlası bekleniyor
Citi Research ikinci çeyrekte küresel petrol piyasasında arz fazlası bekliyor.
04.02.2022 - 08:32 |
Citi Research, küresel petrol piyasasında bu yılın ikinci yarısında arz fazlası oluşacağını öngördü ve yatırımcıların Aralık 2022 vadeli brent petrolü kontratlarında aşağı yönlü pozisyon almaları tavsiyesinde bulundu.
Yılın ikinci çeyreğinden itibaren petrol stoklarında artışın başlayacağını öngören Citi analistleri, bunun gelecek 15-18 ay süreceğini tahmin ettiler.