Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

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Buna göre, dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Bugün ise gözlerin ABD'deki TÜFE verilerine çevrildiğini aktaran analistler, enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

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Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarında indirimi desteklemeden önce "biraz daha fazla veri" görmek ve Fed'in faiz indirimine başladıktan sonra rotasını değiştirmek zorunda kalmayacağından emin olmak istediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85'te dengelenirken, dolar endeksi 102,6'da bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 gerilemesinin ardından yeni günde de yüzde 0,2 azalışla 2 bin 461 dolara geriledi, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 80,8 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 1,04, S&P 500 endeksi yüzde 1,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin bölge ekonomisine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimine gidileceğine yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

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Analistler, Avrupa'da güç kaybeden ekonomik aktivitenin bankanın politika alanını daraltabileceğini kaydederek, dünkü verilerin bölge ekonomilerine yönelik endişeleri beslemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.

Aynı şekilde Almanya'nın temmuzda 41,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 19,2 puana inerken, endeks bir önceki aya kıyasla 22,6 puan geriledi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

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Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, gelecek ay parti başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kişida'nın bu kararının Japonya ekonomi yönetimini nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri piyasalarda risk iştahını törpülerken, dolar/yen paritesi 147-148 bandındaki hareketine devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi 0,7 arttı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 9.920,61 puandan tamamladı.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 33,5400'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 33,5500 seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, 2. çeyrek büyüme

12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)