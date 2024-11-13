Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlığını koruyor.

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Analistler, (Fed) yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade etti.

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Söz konusu gelişmeler, risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, satış baskısının tahvil piyasalarına da yansıdığı görülüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 13 baz puan artışla 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirerek, günü yüzde 4,44'ten tamamladı.

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Öte yandan, Trump'ın kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya gireceğinin belli olmasıyla üst üste rekor kıran Bitcoin fiyatı da dün geriledi. Dün 90 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, yüzde 3 düşüşle 87 bin dolara indi.

Enflasyon verileri ve Powell'ın açıklamaları öncesi Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun düşüşe geçiyor gibi görünse de Fed'in hedefinin üzerinde kalabileceğini belirtti.

Fed'in risklere gerektiği gibi yanıt verebilecek konumda olduğunu vurgulayan Barkin, bankanın odağının ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olarak yukarı yönlü enflasyon risklerine veya aşağı yönlü istihdam risklerine kayabileceğini aktardı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in aralık toplantısında da faiz indirimine gitmesinin uygun olup olmayacağını belirlemek için gelen enflasyon verilerine bakacağını belirtti. Kashkari, enflasyonda yukarı yönlü bir "sürprizin" görülmesi halinde faiz indirimlerine ara verilebileceğinin sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Bunlarla birlikte, Fed New York Şubesi, ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 2,9'a gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 2,9'a indi.

Böylelikle ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 2,5'e indi. Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e geriledi.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ekimde değişim göstermeyerek yüzde 4,9'da kaldı. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de değişim göstermedi ve yüzde 3 oldu.

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Seçim sonuçlarının ardından yükseliş eğilimini sürdüren dolar endeksi, yeni günde 106 seviyesine ulaştı.

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 590 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından, 2 bin 607 dolarda dengelendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artışla 26 milyon 530 bin varile yükseltmesine karşın, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 71,9 dolara ulaştı.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Dow Jones endeksi yüzde 0,9 ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,08 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Kurumsal tarafta, maden şirketlerinin hisseleri altın ve bakır fiyatlarının düşmesiyle ortalama yüzde 3,91 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

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Şirket hisselerinden, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in hisseleri şirketin tarım sektöründeki durgunluğun devam etmesi nedeniyle yılın tamamına ilişkin gelir beklentisini düşürmesinin ardından bugün yüzde 14,5'lik kayıpla son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, euro/dolar 1,0599 ile yaklaşık Kasım 2023'ten beri en dip seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,0620'ye yükseldi.

Analistler, ABD'nin gümrük tarifelerini artırması konusunda Avrupa Birliği'nde endişelerin de sürdüğünü belirtti.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 düşüşle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,1 azalışla, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 değer kaybıyla ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,1 gerilmeyle kapandı.

Asya tarafında ise Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşma ihtimali varlığını koruması yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.

Çin tarafında piyasa dostu adımların sıklaştığı görülürken, bugün Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) yabancı yatırımcı eğilimlerini daha iyi anlamak için küresel bankalarla 3 ayda bir yapılan toplantıları haftada bir düzenlemek amacıyla görüşmeler yapmaya başladı.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan veriye göre, Japonya'da ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 3,4 aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, söz konusu verilerin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, yıl içinde iki kez faiz artırımına giden bankanın gelecek yıl da bu adımlara devam edeceği yönündeki fiyatlamaları desteklediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kaybederek 9.226,86 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3634'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,3750'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 puanın direnç, 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

15.00 ABD haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

22.00 ABD, ekim ayı federal bütçe dengesi