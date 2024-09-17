Küresel yatırımcı güveni iyileşti

Ankete göre nakit tahsisleri %4,2'ye düşerken, yatırımcılar döngüsel varlıklardan tahvile duyarlı varlıklara yöneldi ve kamu hizmetlerine aşırı ağırlık tahsislerini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Emtiaya yönelim ise son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.

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BofA ankete katılan yatırımcıların en iyi “gergin boğalar” olarak tanımlandığını söyledi.