Küresel yatırımcı güveni iyileşti
Bank of America'nın (BofA) fon yöneticileriyle yaptığı ankete göre küresel yatırımcı duyarlılığı, yumuşak iniş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikle Haziran ayından bu yana ilk kez Eylül ayında iyileşti.
17.09.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
Ankete göre nakit tahsisleri %4,2'ye düşerken, yatırımcılar döngüsel varlıklardan tahvile duyarlı varlıklara yöneldi ve kamu hizmetlerine aşırı ağırlık tahsislerini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Emtiaya yönelim ise son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.
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BofA ankete katılan yatırımcıların en iyi “gergin boğalar” olarak tanımlandığını söyledi.