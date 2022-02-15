Kuroda 'son çare'yi duyurdu

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, getiri hedefinin savunulması için BoJ'un sınırsız miktarda devlet tahvili satın almasının "başvurulacak son çare" olduğunu ve bu aracın sık sık kullanılamayacağını söyledi.

Kuroda, BoJ'un ekonomiyi ultra gevşek para politikası ile destekleme ihtiyacı ile uzun süreli gevşemenin artan maliyetini azaltmak arasında dengeyi sağlayacağını vurguladı.

BoJ'un piyasaya müdahale etmesine neden olarak Japon devlet tahvili getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişin Japon ekonomisiyle ilişkili faktörlerden değil, artan denizaşırı faiz oranlarından kaynaklanmasını gösteren Kuroda, "Müdahale başvurulacak son çare ve diğer merkez bankaları tarafından bariz bir şekilde kullanılmayan güçlü bir kaynak. Bu tür operasyonlara sıklıkla başvurmayı beklemiyoruz. Müdahaleyi gerektiğinde yapacağız" diye konuştu.

Kuroda, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar ultra gevşek para politikasını devam ettireceği taahhüdünü de tekrarladı.