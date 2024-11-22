Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKurulan şirket sayısı yükseldi
HaberlerUzmanparaKurulan şirket sayısı yükseldi

Kurulan şirket sayısı yükseldi

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 10 bin 808, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 bin 440 oldu.

22.11.2024 - 10:29 | | AA
Kurulan şirket sayısı yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 5,5 artışla 10 bin 243'ten 10 bin 808'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,2 artarak 2 bin 440'a çıktı. Eylülde ayında 2 bin 156 şirket kapanmıştı.

Haberin Devamı

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,6 artış gösterdi.

İsrail: Gazze'deki İslami Cihad ve Kassam Tugayları komutanlarını öldürdük

İsrail: Gazze'deki İslami Cihad ve Kassam Tugayları komutanlarını öldürdük

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cumartesi günkü uçuşların bir kısmı yapılamayacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cumartesi günkü uçuşların bir kısmı yapılamayacak