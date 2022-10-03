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'Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı durdu'

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların durdurulduğunu bildirdi.

03.10.2022 - 15:22 | | İHA
'Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı durdu'

Gazprom, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

Gazprom, Kuzey Akım 1 ve 2'de bulunan hatlardaki basıncın stabil duruma getirildiğini ve çevresel risklerin azaltılmaya çalışıldığını duyurdu.

Çalışmalar çerçevesinde Kuzey Akım 2'den yeniden gaz taşınabileceğini belirten Gazprom, "Eğer Kuzey Akım 2'deki B hattı üzerinden teslimat başlatılmasına karar verilirse sistemin bütünlüğü denetim makamları tarafından kontrol edilecek ve doğrulanmasının ardından gaz pompalanmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

DANİMARKA DUYURMUŞTU

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş, sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Danimarka Enerji Ajansı tarafından hafta sonu yapılan açıklamada Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların durduğu belirtilmişti.

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