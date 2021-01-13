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13.01.2021 - 13:12 | | Foreks

Lagarde: Kurları dikkatli şekilde izliyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Kurları dikkatli şekilde izliyoruz ancak kur hedeflemiyoruz." dedi.

Lagarde: Kurları dikkatli şekilde izliyoruz
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, döviz kurlarını çok dikkatli şekilde takip etmekte olduklarını, ancak kur hedefleri olmadığını tekrarladı. Lagarde, döviz kurlarının enflasyona etkisi konusunda olağanüstü dikkatli ve özenli olacaklarını da vurguladı.

Konuşmasında, ECB'nin Aralık ayında yayınladığı projeksiyonlarda bu yıl bir ekonomik toparlanma yaşanacağını tahmin ettiğini hatırlatan Lagarde, bu tahminde koronavirüse karşı alınmış olan karantina, kapatma tedbirlerinin Mart sonunda kaldırılacağı varsayımını temel aldıklarını söyledi.

Lagarde, "Aralık ayında ortaya koyduğumuz projeksiyonlar hala oldukça tatmin edici. Bizim tahminimiz karantina, kapatma tedbirlerinin ilk çeyrek sonuna kadar süreciğini öngörüyor." diye konuştu.

Lagarde ayrıca, ekonomik aktiviteyi sınırlayıcı tedbirlerin ikinci çeyrekte devam etmesi halinde bunun endişe verici olacağını da vurguladı.

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