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Lagarde'dan enflasyon mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

28.10.2021 - 17:05 | | AA
Lagarde'dan enflasyon mesajı

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinden kurtulmaya başladığını ifade eden Lagarde, malzeme, ekipman ve iş gücü kıtlığının bazı sektörlerde üretimi engellediğini, teslimat sürelerinin önemli ölçüde uzadığını, nakliye maliyetleri ile enerji fiyatlarının da artış gösterdiğini anımsattı. Lagarde, bu gelişmelerin geleceğe yönelik ekonomik görünümü "bulanıklaştırdığını" ifade etti.

Ekonomik faaliyetlerin yıl sonuna kadar salgın öncesindeki seviyeleri geçmesini beklediklerini aktaran Lagarde, "Yüksek enerji fiyatları, önümüzdeki aylarda satın alma gücünü azaltabilir. Enflasyon, öncelikle enerji fiyatlarındaki artış ile talepteki toparlanmanın arzı geçmesi nedeniyle yükseliyor. Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki artışın büyük ölçüde petrol, gaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarındaki yükseliş, ekonominin açılmasıyla artan talebin arzı geride bırakması ve tedarik sıkıntısından kaynaklandığına işaret eden Lagarde, söz konusu etkenlerin 2022'de hafiflemesini beklediklerini kaydetti.

Lagarde, yakın dönemde arz dar boğazları ve artan enerji fiyatlarının toparlanmanın hızı ve enflasyon görünümüne ilişkin risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Arz kıtlığı ve yüksek enerji fiyatları daha uzun sürerse bunlar (ekonomik) toparlanmayı yavaşlatabilir." dedi.

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