Lagarde'dan faiz artışı sinyali

ECB'nin tahvil alım programının üçüncü çeyreğin başlarında sona erdirmesinin büyük olasılık olduğunu vurgulayan Lagarde, varlık alımları bittikten birkaç hafta sonra faiz artırımının gelebileceğini söyledi.

"Benim beklentim tahvil alımlarını üçüncü çeyreğin başlarında tamamlanacağı yönünde" diye konuşan Lagarde, "İlk faiz artırımı ise ECB'nin ileri dönük yönlendirmesinde işaret ettiği gibi varlık alımları tamamlandıktan bir süre sonra olacak. Buradaki "bir süre sadece birkaç hafta anlamına gelebilir" dedi.