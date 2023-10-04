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Lagarde'dan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB faiz oranlarının gerektiği sürece, yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağını belirtti.

04.10.2023 - 13:03 |
Lagarde'dan faiz mesajı

Christine Lagarde enflasyonu kontrol altına almak için borçlanma maliyetlerinin bir süre daha yüksek kalacağını yineledi.

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Lagarde, Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada ECB'nin gelecekteki kararlarının "Faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacağını" söyledi.

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