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Lagarde'dan teşvik açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın ekonomiyi desteklemek üzere attığı teşvik adımlarının geri alınması dönemi geldiğinde yeterli uyarıları yapacağını söyledi.

31.03.2021 - 11:54 | | Foreks
Lagarde'dan teşvik açıklaması

Yakın vadede ekonomiye ilişkin risklerin aşağı yöne döndüğünü belirten Lagarde, orta vadede ise risklerin daha dengeli olduğunu belirtti.

Başkan, Avrupa'da aşılama hızının ECB tahminlerinin gerisinde kaldığının da altını çizdi. Avrupa'nın ekonomik toparlanma planının yılın ikinci yarısında hayata geçmesinin umduğunu kaydetti.

Lagarde, yatırımcıların ECB'yi istedikleri kadar test edebileceklerini de ifade ederken, "ECB'nin mevcut yasal yetkisi iklim değişikliği sorunları konusunda politika geliştirmek için yeterli" şeklinde konuştu.

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